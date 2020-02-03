Курс долара знизився на міжбанку після тривалого зростання

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав до рівня 25 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 4 лютого 2020 року знизився на 4 копійки до 25,01 гривень за долар, курс купівлі до 24,98 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 27,63 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,9800 - 25,0100 грн/долар, євро 27,5979 - 27,6365 грн/євро, російський рубль 0,3922 - 0,3932 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9800 25,0100 EUR/UAH 27,5979 27,6365 RUB/UAH 0,3922 0,3932

Нагадаємо, 31 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,0200 - 25,0500 грн/долар, євро 27,6826 - 27,7103 грн/євро, російський рубль 0,3919 - 0,3924 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 3 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 25,15 гривень за долар, курс євро виріс на 21 копійку до 27,86 гривень за євро

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,92 (24,85 - 31 січня), продажу - 25,15 (25,08 - 31 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,47 (27,28 - 31 січня), продажу - 27,86 (27,65 - 31 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,63 (3,65 - 31 січня), продажу 3,96 (3,98 - 31 січня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,08 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 лютого встановлено на такому рівні: 25,0836 гривень за 1 долар (+0,0542 грн). При цьому курс долара на 3 лютого становить 25,0294 гривень за 1 долар.