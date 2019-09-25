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Курс долара на міжбанку наблизився до позначки в 24 гривні

Новини » Фінанси    25.09.2019 - 10:37
Курс долара на міжбанку наблизився до позначки в 24 гривні
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар продовжує падіння

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 25 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 16 копійок до 24,07 гривень за долар, курс купівлі до 24,05 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 20 копійок до 26,46 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,0500 - 24,0700 грн/долар, євро 26,4405 - 26,4601 грн/євро, російський рубль 0,3751 - 00,3755 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,0500

24,0700

EUR/UAH

26,4405

26,4601

RUB/UAH

0,3751

0,3755

Курс долара на міжбанку наблизився до позначки в 24 гривні

Нагадаємо, 25 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,2000 - 24,2300 грн/долар, євро 26,6151 - 26,6457 грн/євро, російський рубль 0,3796 - 0,3805 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,20 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 вересня, встановлений на такому рівні 2420,9491 гривень за 100 доларів (-11,7704 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 24 вересня - 2432,7195 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (17 січня 2016 року) - 2418,7399 гривень за 100 доларів.

Аналітики прогнозують, що курс долара до гривні може впасти нижче 24 грн/долар вже в кінці поточного тижня.

Зазначимо, керівники українських компаній очікують в 2020 році курс долара на рівні 28 грн/долар.

Курс долара 25 вересня впав до чергового мінімуму з 2016 року Курс долара продовжив падіння на міжбанку
Теми: Курс долара
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