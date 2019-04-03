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Курс долара знову знизився на міжбанку

Новини » Економіка    03.04.2019 - 10:45
Курс долара знову знизився на міжбанку
Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подешевшав на 11 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 3 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 11 копійок до 26,11 грн/долар, курс купівлі до 26,05 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 30,42 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,0500 - 27,1100 грн/долар, євро 30,3636 - 30,4282 грн/євро, російський рубль 0,4148 - 0,4159 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,0500    27,1100

EUR/UAH     30,3636    30,4282

RUB/UAH     0,4148      0,4159

Курс долара знову знизився на міжбанку

Нагадаємо, 2 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1800-27,2250 грн/долар, євро 30,4470-30,4947 грн/євро, російський рубль 0,4151-0,4160 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,97 грн/долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 квітня встановлено на такому рівні: 2697,4158 гривень за 100 доларів (-21,6709 гривень).

Курс долара знову зріс на міжбанку НБУ опустив офіційний курс долара нижче рівня 27 грн/долар
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Теми: Курс долара
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