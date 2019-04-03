Курс доллара cнова снизился на межбанке

Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подешевел на 11 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 11 копеек до 26,11 грн/доллар, курс в покупке до 26,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,42 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,0500 - 27,1100 грн/доллар, евро 30,3636 - 30,4282 грн/евро, российский рубль 0,4148 - 0,4159 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0500 27,1100

EUR/UAH 30,3636 30,4282

RUB/UAH 0,4148 0,4159

Напомним, 2 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1800-27,2250 грн/доллар, евро 30,4470-30,4947 грн/евро, российский рубль 0,4151-0,4160 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,97 грн/доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 апреля установлен на таком уровне: 2697,4158 гривен за 100 долларов (-21,6709 гривен).