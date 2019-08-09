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Курс долара 9 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

Новини » Фінанси    09.08.2019 - 12:21
Курс долара 9 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національна валюта продовжує зміцнюватися

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 серпня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 16 копійок до 25,35 гривень за долар. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,06 (25,21 - 8 серпня), продажу - 25,35 (25,51 - 8 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,95 (28,16 - 8 серпня), продажу - 28,46 (28,69 - 8 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,58 - 8 серпня), продажу 3,96 (3,99 - 8 серпня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,00-25,50 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Курс долара 9 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

Міжбанківський валютний ринок відкрився подальшим зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 18 копійок до 25,09 гривень за долар, курс купівлі - 25,06 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 21 копійку до 28,07 гривень за євро.

У зв'язку з цим Національний банк знизив довідковий курс на 27 копійок до 25,07 гривень за долар (25,34 гривень за долар - 8 серпня). Таким чином, офіційний курс на 12 серпня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 9 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,31 гривень за долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. 

Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку НБУ знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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