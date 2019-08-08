ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ знизив офіційний курс долара

Новини » Економіка    08.08.2019 - 15:55
НБУ знизив офіційний курс долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 11 копійок

Національний банк України (НБУ) на 9 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,31 гривень за долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 серпня встановлено на такому рівні: 2531,6561 гривень за 100 доларів (-10,7787 гривень).

При цьому курс долара на 8 серпня становить 2542,4348 гривень за 100 доларів.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 8 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 25,34 гривень за долар, курс купівлі - 25,30 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 28,42 гривень за євро.

У той же час курс долара в обмінних пунктах України в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 25,51 гривень за долар, купівлі на 15 копійок до 25,21 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 28,69 гривень за євро.

Голова Ради НБУ назвав причини рекордного зростання курсу гривні Долар і євро знизилися на готівковому ринку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся