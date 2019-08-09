Курс доллара 9 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальная валюта продолжает укрепляться

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 августа 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 16 копеек до 25,35 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,06 (25,21 - 8 августа), продажи - 25,35 (25,51 - 8 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,95 (28,16 - 8 августа), продажи - 28,46 (28,69 - 8 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,58 - 8 августа), продажи 3,96 (3,99 - 8 августа) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,00-25,50 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок открылся дальнейшим снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 18 копеек до 25,09 гривен за доллар, курс в покупке - 25,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 28,07 гривен за евро.

В связи с этим Национальный банк снизил справочный курс на 27 копеек до 25,07 гривен за доллар (25,34 гривен за доллар - 8 августа). Таким образом, официальный курс на 12 августа будет установлен примерно на этом же уровне.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 9 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,31 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.