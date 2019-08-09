ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара 9 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ

Новости » Финансы    09.08.2019 - 12:21
Курс доллара 9 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальная валюта продолжает укрепляться

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 августа 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 16 копеек до 25,35 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,06 (25,21 - 8 августа), продажи - 25,35 (25,51 - 8 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,95 (28,16 - 8 августа), продажи - 28,46 (28,69 - 8 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,58 - 8 августа), продажи 3,96 (3,99 - 8 августа) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,00-25,50 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара 9 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ

Межбанковский валютный рынок открылся дальнейшим снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 18 копеек до 25,09 гривен за доллар, курс в покупке - 25,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 28,07 гривен за евро.

В связи с этим Национальный банк снизил справочный курс на 27 копеек до 25,07 гривен за доллар (25,34 гривен за доллар - 8 августа). Таким образом, официальный курс на 12 августа будет установлен примерно на этом же уровне.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 9 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,31 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. 

Курс доллара продолжает снижаться на межбанке НБУ снизил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь