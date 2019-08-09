Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 18 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 9 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 18 копійок до 25,09 гривень за долар, курс купівлі - 25,06 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 21 копійку до 28,07 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,0600 - 25,0900 грн/долар, євро 28,0471 - 28,0782 грн/євро, російський рубль 0,3839 - 0,3845 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,0600 25,0900

EUR/UAH 28,0471 28,0782

RUB/UAH 0,3839 0,3845

Нагадаємо, 8 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,2300 - 25,2700 грн/долар, євро 28,2475 - 28,2897 грн/євро, російський рубль 0,3868 - 0,3875 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 9 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,31 гривень за долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 серпня встановлено на такому рівні: 2531,6561 гривень за 100 доларів (-10,7787 гривень).