Курс доллара ослабевает на фоне возможного завершения шатдауна, - Reuters

Понедельник 10 ноября 2025 09:48
Курс доллара ослабевает на фоне возможного завершения шатдауна, - Reuters Фото: Курс доллара ослабевает на фоне возможного завершения шатдауна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Курс доллара США на мировых рынках снизился на фоне ожидаемого завершения шатдауна. Таким образом, американская валюта повысила доверие инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Индекс доллара, который отслеживает силу доллара относительно корзины шести основных валют, снизился на 0,1% до 99,643 после того, как Сенат проголосовал за продвижение меры, которая может финансировать правительство США до января.

По отношению к иене доллар вырос на 0,2% до 153,80 иены после комментариев премьер-министра Японии Санаэ Такаичи в понедельник о том, что она будет работать над установлением новой фискальной цели, которая растянется на несколько лет.

Трейдеры также оценивают влияние экономической политики президента США Дональда Трампа, которая вызвала ажиотаж производства перед крайним сроком введения тарифов на импорт в США.

Инвесторы также сдерживают дальнейшее снижение ставок со стороны центрального банка США. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций подскочила на 4,26 базисных пункта до 4,1356% по сравнению с закрытием в США на уровне 4,093% в пятницу.

Евро снизился на 0,1% до 1,1559 доллара, тогда как фунт стерлингов торговался на уровне 1,3148 доллара, что на 0,1% меньше, чем днем ранее.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Сенат США принял законопроект о финансировании правительства, который должен отменить самый длительный шатдаун в истории.

Однако для прекращения шатдауна должен быть еще ряд шагов. Теперь проект закона должна принять Палата представителей США, и только после этого документ попадет на подпись к президенту Дональду Трампу.

Добавим, что шатдаун в США начался 1 октября. Таким образом, на сегодня он длится уже 40 дней и побил все антирекорды, которые были в истории Соединенных Штатов.

