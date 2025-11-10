ua en ru
Курс долара слабшає на фоні можливого завершення шатдауну, - Reuters

Понеділок 10 листопада 2025 09:48
Курс долара слабшає на фоні можливого завершення шатдауну, - Reuters Фото: Курс долара слабшає на фоні можливого завершення шатдауну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Курс долара США на світових ринках знизився на фоні очікуваного завершення шатдауну. Таким чином, американська валюта підвищила довіру інвесторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Індекс долара, який відстежує силу долара відносно кошика шести основних валют, знизився на 0,1% до 99,643 після того, як Сенат проголосував за просування заходу, який може фінансувати уряд США до січня.

По відношенню до єни долар зріс на 0,2% до 153,80 єни після коментарів прем'єр-міністра Японії Санае Такаїчі в понеділок про те, що вона працюватиме над встановленням нової фіскальної цілі, яка розтягнеться на кілька років.

Трейдери також оцінюють вплив економічної політики президента США Дональда Трампа, яка спричинила ажіотаж виробництва перед крайнім терміном запровадження тарифів на імпорт у США.

Інвестори також стримують подальше зниження ставок з боку центрального банку США. Дохідність еталонних 10-річних казначейських облігацій підскочила на 4,26 базисних пункти до 4,1356% порівняно з закриттям у США на рівні 4,093% у п’ятницю.

Євро знизився на 0,1% до 1,1559 долара, тоді як фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,3148 долара, що на 0,1% менше, ніж днем раніше.

Що передувало

Раніше повідомлялось, що Сенат США ухвалив законопроект про фінансування уряду, який має скасувати найтриваліший шатдаун в історії.

Однак для припинення шатдауну має бути ще низка кроків. Тепер проект закону має ухвалити Палата представників США, і лише після цього документ потрапить на підпис до президента Дональда Трампа.

Додамо, що шатдаун у США розпочався 1 жовтня. Таким чином, станом на сьогодні він триває вже 40 днів і побив усі антирекорди, які були в історії Сполучених Штатів.

