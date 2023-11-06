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Падение доллара продолжается: НБУ снизил официальный курс

Украина, Понедельник 06 ноября 2023 15:51
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Падение доллара продолжается: НБУ снизил официальный курс Фото: курс доллара упал на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Элькин

Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил официальный курс доллара. Курс установлен с учетом торгов на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0426 гривен за 1 доллар (-0,1279 грн).

Падение доллара продолжается: НБУ снизил официальный курс

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,7206 гривен за 1 евро (-0,0072 грн).

Падение доллара продолжается: НБУ снизил официальный курс

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 36,03-36,05 грн/доллар (покупка-продажа).

Падение доллара продолжается: НБУ снизил официальный курс

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 37,75 гривен за доллар.

Ситуация на валютном рынке

По данным НБУ средний курс продажи наличного доллара в Украине в октябре 2023 года снизился на 0,1% до 38,05 гривен. Доллар подешевел после трех месяцев роста.

В то же время НБУ за минувшую неделю 30 октября - 3 ноября сократил продажу валюты на межбанке для поддержания баланса на 17% до 564 млн долларов. Эти близко с среднему уровню продаж за неделю с начала года (570 млн долларов).

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