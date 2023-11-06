Падение доллара продолжается: НБУ снизил официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил официальный курс доллара. Курс установлен с учетом торгов на межбанке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 7 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0426 гривен за 1 доллар (-0,1279 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 38,7206 гривен за 1 евро (-0,0072 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 36,03-36,05 грн/доллар (покупка-продажа).
udinform.com
На наличном рынке курс не изменился - 37,75 гривен за доллар.
Ситуация на валютном рынке
По данным НБУ средний курс продажи наличного доллара в Украине в октябре 2023 года снизился на 0,1% до 38,05 гривен. Доллар подешевел после трех месяцев роста.
В то же время НБУ за минувшую неделю 30 октября - 3 ноября сократил продажу валюты на межбанке для поддержания баланса на 17% до 564 млн долларов. Эти близко с среднему уровню продаж за неделю с начала года (570 млн долларов).