Дефицит валюты вырос: НБУ продал из резервов рекордный с июня 2022 года объем долларов
Национальный банк Украины (НБУ) в октябре 2023 продал на межбанковском валютном рынке 3,338 млрд долларов. Это самый большой объем с июня прошлого года (3,956 млрд долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
По сравнению с сентябрем объем продажи валюты вырос на 24%.
Всего с начала года НБУ для поддержания баланса на рынке продал 22,604 млрд долларов.
Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.
В октябре 2023 года в государственный бюджет Украины поступило около 2,8 млрд долларов США внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили более 40% из общего объема финансовой помощи.
Среди доноров в октябре 2023 года:
- Европейский Союз - 1,6 млрд долларов США (льготное финансирование);
- Соединенные Штаты Америки - 1,15 млрд долларов США (грант).
Средства от ЕС - девятый транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год. Общий объем финансирования по программе составляет 18 млрд евро, из которых Украина получила уже 15 млрд евро.
Грант от США - части пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine). В 2023 году Украина получила уже 10,9 млрд долларов грантового финансирования от Соединенных Штатов.
Управляемая гибкость курса
Национальный банк 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.
Как пояснил глава НБУ Андрей Пышный, "управляемая гибкость курса" не равна "перманентной девальвации". По его словам, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, а любые колебания курса или в сторону ослабления.
При этом за месяц официальный курс доллара снизился на 30 копеек - с 36,57 до 36,27 гривен за доллар.