Трамп і Ердоган обговорили ситуацію в Сирії

Фото: Ердоган і Трамп (колалРБК-Україна)

Президенти в телефонній розмові обговорили двосторонні відносини

Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу адміністрації Ердогана.

"Президенти підкреслили необхідність остаточної реалізації дорожньої карти щодо Манбіджу, що дозволило б уникнути вакууму в регіоні. Сторони також вказали на необхідність не дозволити певним елементам перешкодити виведенню військ. Президенти Ердоган і Трамп також обговорили ідею створення зони безпеки на півночі Сирії, грунтуючись на територіальній цілісності", - йдеться в повідомленні адміністрації президента Туреччини.

За словами Ердогана, в Туреччини "немає ніяких проблем з курдами, країна веде боротьбу з "Ісламською державою", Робочою партією Курдистану, "Силами народної самооборони" та партією "Демократичний союз".

Повідомляється, що Ердоган і Трамп обмінялися думками з питання створення на півночі Сирії "зони безпеки", очищеної від терористів. Крім того, сторони обговорили виведення військ США з Сирії і двосторонні відносини.

Президент Туреччини висловив задоволення рішенням США про виведення військ з Сирії.

Нагадаємо, Трамп пригрозив Туреччині розоренням, якщо вона під час своїх операцій буде атакувати сирійських курдів. Держсекретар США Майк Помпео заявив про свою впевненість у тому, що Сполучені Штати зможуть домовитися з Туреччиною про захист безпеки союзників армії США в Сирії - курдської самооборони.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Туреччина і США провели переговори щодо Сирії. Один з членів американської делегації Гаррет Маркіс заявив журналістам, що недавнє рішення Трампа вивести близько 2 тис. військовослужбовців з північно-східній частині Сирії було головною темою розмови делегацій.