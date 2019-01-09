Курди в Сирії взяли в полон групу іноземних джихадистів

Сирійські курди заявили про захоплення в полон вісьмох іноземних громадян - джихадистів, включно з американським підлітком. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Повідомляється, що до цього підтримувані США Сирійські демократичні сили оголосили, що затримали двох американців серед п'яти іноземних джихадистів. Вони були захоплені в полон 30 грудня.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що країна не буде зволікати з проведенням антитерористичної операції на сході Сирії. Чавушоглу зазначив, що ряд країн намагається відрадити Вашингтон від виведення військ з Сирії.

РБК-Україна писало, Болтон заявляв, що США не виведуть війська з Сирії, поки влада Туреччини не пообіцяють не проводити військові операції проти сирійських курдів. Він пояснив, що президент Дональд Трамп прихильний захисту союзників сирійської опозиції.

Як відомо, 28 грудня сирійські урядові війська увійшли в місто Манбідж (Сирія) після прохання курдських "Загонів народної самооборони". Сирійські курди попросили уряд Башара Асада про захист Манбіджа на тлі загрози наступу турецьких військ, які планують військову операцію в цьому районі.