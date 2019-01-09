Курды в Сирии взяли в плен группу иностранных джихадистов

Сирийские курды заявили о захвате в плен восьмерых иностранных граждан - джихадистов, включительно с американским подростком. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Сообщается, что до этого поддерживаемые США Сирийские демократические силы объявили, что задержали двух американцев среди пяти иностранных джихадистов. Они были захвачены в плен 30 декабря.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что страна не будет медлить с проведением антитеррористической операции на востоке Сирии. Чавушоглу отметил, что ряд стран пытается отговорить Вашингтон от вывода войск из Сирии.

РБК-Украина писало, Болтон заявлял, что США не выведут войска из Сирии, пока власти Турции не пообещают не проводить военные операции против сирийских курдов. Он пояснил, что президент Дональд Трамп привержен защите союзников сирийской оппозиции.

Как известно, 28 декабря сирийские правительственные войска вошли в город Манбидж (Сирия) после просьбы курдских "Отрядов народной самообороны". Сирийские курды попросили правительство Башара Асада о защите Манбиджа на фоне угрозы наступления турецких войск, которые планируют военную операцию в этом районе.