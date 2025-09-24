ua en ru
"Покупай европейское": Берлин готовит ответ ЕС на политику Трампа

Брюссель, Среда 24 сентября 2025 14:36
"Покупай европейское": Берлин готовит ответ ЕС на политику Трампа Фото: Ларс Клинкбайль (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министр финансов Германии Ларс Клинкбайль представит инициативу по формированию более "современного" бюджета ЕС. Он намерен продвигать идею "Покупай европейское".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников Reuters, акцент будет сделан на финансировании трансграничных железнодорожных и автомобильных проектов, энергетических сетей, охраны внешних границ и исследований.

В планах также создание единого рынка оборонной продукции с совместными проектами в сфере вооружений.

Клинкбайль намерен продвигать идею "Покупай европейское" для критически важных компонентов, включая передовые полупроводники.

Германия усиливает лидерство в ЕС

При канцлере Фридрихе Мерце крупнейшая экономика Европы стремится занять более активную позицию в Европейском Союзе. Это связано с меньшей ориентацией США на трансатлантическое сотрудничество и продолжающейся войной России против Украины.

По словам источников, Клинкбайль в своей речи в берлинской Hertie School подчеркнет важность быстрых торговых соглашений с Индией и блоком Mercosur в Южной Америке. Такой шаг станет ответом на тарифную политику администрации Трампа.

Союз сбережений и инвестиций

Министр также предложит создание "Союза сбережений и инвестиций", чтобы привлечь больше частного капитала. Он считает, что гармонизированный и эффективный рынок капитала в Европе необходим для роста стартапов и компаний, выходящих на новые рынки.

Клинкбайль подчеркнет, что национальные попытки самостоятельно внедрять правила единого рынка ЕС только увеличивают бюрократию и дробят общее экономическое пространство.

Легче работать через границы

Еще одним направлением станет взаимное признание профессиональных квалификаций в странах ЕС. Это, по его словам, поможет стимулировать мобильность рабочей силы.

Клинкбайль назвал "мелкогосударственный партикуляризм" серьезным тормозом для инвестиций.

Напомним, курс доллара резко снизился к мировым валютам из-за утраты доверия к политике США после хаотичных действий Дональда Трампа.

Евросоюз обсуждает, как превратить евро в глобальный инструмент, однако внутренние противоречия мешают движению вперед.

