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Торговые войны и курс евро к доллару: как это влияет на Украину и что делает НБУ

Украина, Пятница 25 июля 2025 08:15
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Торговые войны и курс евро к доллару: как это влияет на Украину и что делает НБУ Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Торговые войны повлияли на мировую экономику и опосредованно на Украину. Сейчас НБУ не ожидает значительных изменений курса доллара к евро.

Об этом заявил председатель НБУ заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.

Торговые войны

Николайчук напомнил, что НБУ много внимания уделял этому вопросу в конце апреля, когда обнародовал предварительный прогноз. И тогда торговая неопределенность в мире достигла своего пикового уровня.

По его словам, после того, как администрацией Соединенных Штатов был объявлен широкий и довольно существенный перечень импортных тарифов в третьи страны.

"И хотя количество сообщений о влиянии этой неопределенности на бизнес уменьшилось с тех пор, но все равно влияние остается достаточно существенным, если смотреть на историческую ретроспективу", - сказал он.

Заместитель главы НБУ сообщил, в течение последних недель и месяцев можно видеть постоянный обмен как фактическими действиями, так и спекуляциями относительно возможных реакций и контрреакций.

"В этом контексте, конечно, что неопределенность остается, особенно в отношении развития торговли и торговых тарифов. Она остается беспрецедентной и может пойти в совершенно разные стороны", - добавил он.

Курс евро

Николайчук сообщил, на сегодняшний день НБУ в свои сценарии закладывает "отсутствие значительных изменений в кросс-курсах основных валют".

"Мы обращаем внимание на доллар и на евро. Риски остаются достаточно значительными в контексте возможной повышенной волатильности на глобальных, как товарных, так и финансовых рынках", - сказал он.

В НБУ считают, что пока эффект на украинскую экономику остается опосредованным.

"Я бы сказал, пожалуй, менее важным по сравнению с нашими внутренними факторами, с факторами, связанными с рисками безопасности. Но в то же время, как и по многим другим аспектам, мы здесь держим руку на пульсе. Наблюдаем за ситуацией и при необходимости реагируем своими мерами", - добавил заместитель председателя НБУ.

Напомним, в Украине доллар является курсообразующей валютой. Если евро растет к доллару на мировых рынках, в Украине также повышается курс.

Евро вырос к доллару на 13,8% до 1,181 в период с января по июнь, что стало самым сильным показателем за первое полугодие. В начале июля официальный курс установил рекорд в 49,40 гривен за евро.

Евро вырос к доллару на 13,8% до 1,181 в период с января по июнь, что стало самым сильным показателем за первое полугодие. В начале июля официальный курс установил рекорд в 49,40 гривен за евро. По состоянию на 25 июля курс составляет 49,10 гривен за евро.

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