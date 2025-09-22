ua en ru
Евро против доллара: как Европа может упустить исторический шанс

Брюссель, Понедельник 22 сентября 2025 13:53
Евро против доллара: как Европа может упустить исторический шанс Фото: Кристин Лагард (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Евросоюз обсуждает, как превратить евро в глобальный инструмент. Но внутренние противоречия мешают движению вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Призыв Лагард

Когда обеспокоенность торговой политикой Дональда Трампа толкала доллар к многолетним минимумам, глава Европейского центробанка Кристин Лагард в конце мая призвала европейских лидеров укрепить позиции своей валюты.

В Берлине она заявила, что вызов, брошенный Трампом экономическому статус-кво, дает Европе шанс повысить влияние евро. По ее словам, настал "глобальный момент евро".

Лагард, бывший министр финансов Франции, была разочарована слабостью политического лидерства. Она считала, что кто-то обязан заполнить этот вакуум.

Разочарования и препятствия

Прошло четыре месяца, но призывы Лагард были заглушены национальными разногласиями и другими приоритетами. Война в Украине, политика США и внутренние кризисы отодвинули реформы финансовой системы на второй план.

Собеседники Reuters отмечают ощущение политической инерции. Предложения по укреплению привлекательности евро для инвесторов пока не реализованы.

Совместный выпуск долговых бумаг в евро для финансирования обороны встретил сопротивление Берлина и Парижа. Проекты по созданию цифрового евро также остаются в подвешенном состоянии.

Доллар против евро

Евро является одной из ключевых достижений ЕС и используется 350 миллионами европейцев. Однако глобально доллар остается доминирующей валютой.
Евро против доллара: как Европа может упустить исторический шанс

"Доллар - король, и мы собираемся сохранить это положение", - заявил Трамп в июле. Американская валюта обеспечивает Вашингтону доступ к огромному рынку кредиторов и усиливает финансовое влияние США.

Евро занимает второе место в мире, составляя около 20% мировых резервов и международных расчетов. Более 60 стран напрямую или косвенно привязаны к нему.
Евро против доллара: как Европа может упустить исторический шанс

Поиск безопасных активов

Главным препятствием для роста влияния евро остается отсутствие достаточного количества "безопасных активов". Рынок американских казначейских бумаг оценивается в 30 триллионов долларов, тогда как объем государственных облигаций еврозоны примерно вдвое меньше.

"У ЕС нет достаточно глубокого капитального рынка. Он фрагментирован по национальным линиям и не располагает по-настоящему большим и ликвидным активом", - отметил глава европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

Идеи о создании общих долговых инструментов снова упираются в сопротивление Германии и Нидерландов. Страны с северной Европы не готовы разделять риски с более уязвимыми южными соседями.

Вопрос военной безопасности

Пандемия COVID-19 стала исключением, когда ЕС согласился на совместное заимствование для фонда восстановления в размере 800 миллиардов евро. Но после прихода к власти канцлера Фридриха Мерца Германия вновь взяла курс на контроль расходов.

"Мы не сказали нет. Мы лишь отметили, что нужен конкретный проект, который можно профинансировать", - пояснил экс-министр финансов Германии Йорг Кукис.

Франция также не спешит поддерживать совместные долговые схемы, отдавая приоритет развитию собственных оборонных мощностей. В итоге на саммите НАТО в июне большинство стран решили финансировать оборону через национальные бюджеты.

Капитальный союз и контроль

Еще одна проблема - отсутствие единого капитального рынка. Идея создания общеевропейского аналога американской SEC встретила сопротивление ряда стран с развитыми финансовыми секторами, таких как Люксембург и Ирландия.

Лагард предлагала развивать Европейское управление по ценным бумагам и рынкам, расширяя его полномочия. Но прогресс остается медленным.

"Мое впечатление, что вопрос о предоставлении больших полномочий ESMA будет отложен на будущее", - отметил бывший премьер Италии Энрико Летта.

Цифровой евро

Появление криптовалют и цифровых долларов заставило ЕС рассмотреть вопрос о цифровом евро. Но законопроект о его создании уже два года находится без движения.

"Цифровой евро представлен как швейцарский нож, но ему не хватает точности для решения конкретных проблем", - заявил испанский депутат Фернандо Наваррете.

Даже если проект одобрят в 2026 году, его техническая реализация займет еще около трех лет. Лагард выражала разочарование тем, что цифровой евро не будет запущен до конца ее мандата в 2027 году.

Конкуренция с юанем и золотом

Многие эксперты не верят, что евро сможет догнать доллар. По опросу OMFIF, лишь 16% центробанков планируют увеличить вложения в евро. Основными бенефициарами диверсификации резервов становятся золото и китайский юань.

"ЕЦБ должен создавать инструменты, свопы для центробанков в Азии. Тогда будет проще инвестировать в Европу", - заявила представитель Центробанка Монголии Энхе Энхжаргал Данзанбалжир.

В сентябре Лагард вновь подчеркнула: Европе нужно устранить "бреши в броне" своего геоэкономического положения. "Европа работает над этим, хотя, возможно, слишком медленно", - подытожила она.

Напомним, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в июне заявила, что доллар остается главной резервной валютой в мире и вряд ли ситуация изменится быстро.

По ее словам, сейчас доля евро в резервах центральных банков мира составляет примерно 20%, а доллара - 58%.

Лагард изложила три предпосылки для того, чтобы евро стал главной резервной валютой. Первый - геополитические, вторые - экономические, третьи правовые.

Кроме того, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что финансовая архитектура еврозоны еще далека от уровня США, поэтому евро не может претендовать на замену доллара как мировой резервной валюты в ближайшей перспективе.

