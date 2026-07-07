Microsoft сокращает 4800 работников и радикально перестраивает Xbox

Microsoft объявила о масштабном сокращении штата, которое коснется 4800 сотрудников. Самый сильный удар потерпел игровой дивизион Xbox, где под увольнение попали 3200 человек.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica .

Жесткая перезагрузка Xbox

Новый генеральный директор Xbox Аша Шарма объявила о начале радикального процесса "упрощения" структуры компании. Главный удар пришелся на игровое крыло, где под сокращение попало около 20% всего персонала.

Половина из 3200 работников игрового сектора будет уволена немедленно, тогда как остальные покинут свои должности до конца 2027 года.

Параллельно Microsoft сокращает еще 1600 рабочих мест вне игрового бизнеса, преимущественно в коммерческом сегменте.

Руководство объясняет такие шаги чрезмерным раздуванием штата и сложной бюрократией. По словам Шармы, некоторые решения в Xbox ранее проходили через 14 уровней менеджмента.

Новая структура должна стать значительно более плоской и будет включать максимум 3-5 управленческих уровней.

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Распродажа игровых студий

Вместе с увольнениями Microsoft объявила о полном сворачивании своей многолетней стратегии скупки независимых разработчиков, которая стартовала еще в 2018 году. Руководство Xbox признало эту практику финансовой ошибкой, поскольку в типичный год компания теряла 64 цента на каждом инвестированном долларе.

Изменения в игровых студиях:

Compulsion Games и Double Fine Productions получат полную независимость и контроль над своими интеллектуальными правами;

Ninja Theory и Undead Labs выкуплены другими пока неназванными компаниями;

французский Arkane Studios ищет стратегические варианты для работы вне структуры Xbox.

В то же время, крупные конгломераты, такие как Mojang (создатели Minecraft) и King (разработчики Candy Crush), остаются в портфолио корпорации и перейдут под прямое подчинение главы Xbox.

Что будет с играми дальше?

Несмотря на колоссальные сокращения, в Xbox уверяют, что ни один из публично анонсированных внутренних проектов не будет отменен.

Со всем тем акценты смещаются на большие проверенные франшизы, такие как Call of Duty, Fallout и Halo. Менее известные и экспериментальные игры, ранее наполнявшие подписку Xbox Game Pass, потеряют приоритет в финансировании.

Руководство признает, что предыдущая ставка на стремительный рост подписчиков Game Pass не оправдала ожиданий, поэтому прибыльность бизнеса стала в 3-10 раз ниже, чем у конкурентов на рынке.

Несмотря на упоминания руководства об изменении процессов из-за развития технологий искусственного интеллекта, в Microsoft отдельно подчеркнули, что текущие увольнения не связаны с прямой заменой людей на нейросети.