Купил секретные данные об украинском самолете: агент иностранной разведки получил срок

В Украине приговорили к тюрьме агента иностранной разведки, который купил и пытался передать своим "работодателям" секретную техническую документацию на украинский самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Как выяснили правоохранители, иностранный гражданин въехал в Украину в 2022 году. Тут он находился как агент иностранной разведки.

В 2024 году он наладил контакт с инженером одного из государственных предприятий и предложил ему 1 млн долларов за техническую документацию на один из отечественных самолетов.

Инженер передал ему флешку с документами, помеченными грифом "Секретно". Они содержали информацию, представляющую государственную тайну.

Сразу после передачи флешки агента иностранной спецслужбы задержали.

Суд признал его виновным в сборе с целью передачи представителям иностранной организации технической документации на украинский самолет. Правонарушитель получил шесть лет тюрьмы.