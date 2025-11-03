Купил секретные данные об украинском самолете: агент иностранной разведки получил срок
В Украине приговорили к тюрьме агента иностранной разведки, который купил и пытался передать своим "работодателям" секретную техническую документацию на украинский самолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Как выяснили правоохранители, иностранный гражданин въехал в Украину в 2022 году. Тут он находился как агент иностранной разведки.
В 2024 году он наладил контакт с инженером одного из государственных предприятий и предложил ему 1 млн долларов за техническую документацию на один из отечественных самолетов.
Инженер передал ему флешку с документами, помеченными грифом "Секретно". Они содержали информацию, представляющую государственную тайну.
Сразу после передачи флешки агента иностранной спецслужбы задержали.
Суд признал его виновным в сборе с целью передачи представителям иностранной организации технической документации на украинский самолет. Правонарушитель получил шесть лет тюрьмы.
Срок для российского агента
Напомним, недавно суд приговорил к 15 годам заключения с конфискацией имущества агента российской военной разведки, который корректировал удары по территории Киевской, Сумской и Винницкой областей.
Следствие установило, что основной задачей осужденного был сбор разведывательной информации о дислокации украинских военных объектов, численности личного состава Сил обороны и объектах энергетической инфраструктуры. Полученные данные он передавал российским военным для нанесения ударов по территории Украины.
Фигуранта задержали осенью 2024 года в Сумской области, куда он прибыл для наведения огня по позициям ВСУ. Им оказался 24-летний украинский военнослужащий, который самовольно оставил часть и был завербован ГРУ РФ.