ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Купив секретні дані про український літак: агент іноземної розвідки отримав термін

Україна, Понеділок 03 листопада 2025 22:31
UA EN RU
Купив секретні дані про український літак: агент іноземної розвідки отримав термін Ілюстративне фото: агента іноземної спецслужби було засуджено до в'язниці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні засудили до в'язниці агента іноземної розвідки, який купив і намагався передати своїм "роботодавцям" секретну технічну документацію на український літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Як з'ясували правоохоронці, іноземний громадянин в'їхав в Україну 2022 року. Тут він перебував як агент іноземної розвідки.

У 2024 році він налагодив контакт з інженером одного з державних підприємств і запропонував йому 1 млн доларів за технічну документацію на один із вітчизняних літаків.

Інженер передав йому флешку з документами, позначеними грифом "Секретно". Вони містили інформацію, що становить державну таємницю.

Одразу після передачі флешки агента іноземної спецслужби затримали.

Суд визнав його винним у збиранні з метою передачі представникам іноземної організації технічної документації на український літак. Правопорушник отримав шість років в'язниці.

Термін для російського агента

Нагадаємо, нещодавно суд засудив до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна агента російської військової розвідки, який коригував удари по території Київської, Сумської та Вінницької областей.

Слідство встановило, що основним завданням засудженого був збір розвідувальної інформації про дислокацію українських військових об'єктів, чисельність особового складу Сил оборони та об'єкти енергетичної інфраструктури. Отримані дані він передавав російським військовим для нанесення ударів по території України.

Фігуранта затримали восени 2024 року в Сумській області, куди він прибув для наведення вогню по позиціях ЗСУ. Ним виявився 24-річний український військовослужбовець, який самовільно залишив частину і був завербований ГРУ РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авіація України Суд Офіс Генпрокурора
Новини
Лише в окремих регіонах: в "Укренерго" дали графік відключення світла на 4 листопада
Лише в окремих регіонах: в "Укренерго" дали графік відключення світла на 4 листопада
Аналітика
Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа