Купив секретні дані про український літак: агент іноземної розвідки отримав термін
В Україні засудили до в'язниці агента іноземної розвідки, який купив і намагався передати своїм "роботодавцям" секретну технічну документацію на український літак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
Як з'ясували правоохоронці, іноземний громадянин в'їхав в Україну 2022 року. Тут він перебував як агент іноземної розвідки.
У 2024 році він налагодив контакт з інженером одного з державних підприємств і запропонував йому 1 млн доларів за технічну документацію на один із вітчизняних літаків.
Інженер передав йому флешку з документами, позначеними грифом "Секретно". Вони містили інформацію, що становить державну таємницю.
Одразу після передачі флешки агента іноземної спецслужби затримали.
Суд визнав його винним у збиранні з метою передачі представникам іноземної організації технічної документації на український літак. Правопорушник отримав шість років в'язниці.
Термін для російського агента
Нагадаємо, нещодавно суд засудив до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна агента російської військової розвідки, який коригував удари по території Київської, Сумської та Вінницької областей.
Слідство встановило, що основним завданням засудженого був збір розвідувальної інформації про дислокацію українських військових об'єктів, чисельність особового складу Сил оборони та об'єкти енергетичної інфраструктури. Отримані дані він передавав російським військовим для нанесення ударів по території України.
Фігуранта затримали восени 2024 року в Сумській області, куди він прибув для наведення вогню по позиціях ЗСУ. Ним виявився 24-річний український військовослужбовець, який самовільно залишив частину і був завербований ГРУ РФ.