Купив секретні дані про український літак: агент іноземної розвідки отримав термін

В Україні засудили до в'язниці агента іноземної розвідки, який купив і намагався передати своїм "роботодавцям" секретну технічну документацію на український літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Як з'ясували правоохоронці, іноземний громадянин в'їхав в Україну 2022 року. Тут він перебував як агент іноземної розвідки.

У 2024 році він налагодив контакт з інженером одного з державних підприємств і запропонував йому 1 млн доларів за технічну документацію на один із вітчизняних літаків.

Інженер передав йому флешку з документами, позначеними грифом "Секретно". Вони містили інформацію, що становить державну таємницю.

Одразу після передачі флешки агента іноземної спецслужби затримали.

Суд визнав його винним у збиранні з метою передачі представникам іноземної організації технічної документації на український літак. Правопорушник отримав шість років в'язниці.