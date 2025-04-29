На Купянском направлении ВСУ уничтожили 4 БМП и транспорт РФ во время штурма

"На днях очередная попытка российских оккупационных войск осуществить наступление на Купянском направлении обернулась значительными потерями и полным провалом", - рассказали в группировке войск.

Благодаря совместным усилиям подразделений, Силам обороны удалось остановить очередную атаку противника, а результатом боя стали потери врага. ВСУ ликвидировали 38 российских военных, еще 11 оккупантов были ранены.

Кроме того, была уничтожена техника:

4 боевые машины пехоты;

1 багги;

1 легковой автомобиль;

1 мотоцикл.

Как рассказали военные, после успешного поражения вражеской техники, украинские бойцы применили кассетные боеприпасы для нанесения максимальных потерь живой силе противника, которая оказалась на открытой местности без прикрытия брони.

Кадры по поражению российских оккупантов и техники показала на видео 43 отдельная механизированная бригада.

"Действия наших защитников демонстрируют стойкость, профессионализм и умение адаптировать тактику и применять различные виды вооружения для достижения результата", - добавили в ОСУВ.