Система ПВО и более 1000 солдат: Генштаб обновил потери россиян за сутки

За последние сутки с 28 на 29 апреля, потери россиян на фронте составили 1060 солдат и более 200 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.25 ориентировочно составили:

Обстрелы России

В ночь на вторник, 29 апреля, российские террористы снова масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Около часа ночи в Киеве прогремели взрывы из-за работы сил ПВО.

В результате падения обломков, в столице в Деснянском районе возник пожар и сгорело здание базы отдыха, пострадала женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.