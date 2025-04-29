Система ПВО и более 1000 солдат: Генштаб обновил потери россиян за сутки
Фото: Силы обороны уничтожили много техники за минувшие сутки (Виталий Носач/РБК-Украина)
За последние сутки с 28 на 29 апреля, потери россиян на фронте составили 1060 солдат и более 200 единиц техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 950 860 (+1060) человек ликвидировано;
- танков - 10 728 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 22 352 (+14) ед;
- артиллерийских систем - 27 080 (+42) ед;
- РСЗО - 1373 ед;
- средства ПВО - 1146 (+1) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 177 (+94) ед;
- крылатых ракет - 3196 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 46 432 (+140) ед;
- специальной техники - 3860 ед.
Обстрелы России
В ночь на вторник, 29 апреля, российские террористы снова масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.
Около часа ночи в Киеве прогремели взрывы из-за работы сил ПВО.
В результате падения обломков, в столице в Деснянском районе возник пожар и сгорело здание базы отдыха, пострадала женщина.
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