На Куп’янському напрямку ЗСУ знищили 4 БМП і транспорт РФ під час штурму

Сили оборони завдали серйозних втрат окупаційній армії на Куп'янському напрямку фронту. Українські підрозділи не лише відбили штурм ворога, але й знищили його техніку й живу силу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
"Днями чергова спроба російських окупаційних військ здійснити наступ на Куп’янському напрямку обернулася значними втратами та повним провалом", - розповіли в угрупованні військ.
Завдяки спільним зусиллям підрозділів, Силам оборони вдалося зупинити чергову атаку противника, а результатом бою стали втрати ворога. ЗСУ ліквідували 38 російських військових, ще 11 окупантів було поранено.
Окрім того, було знищено техніку:
Як розповіли військові, після успішного ураження ворожої техніки, українські бійці застосували касетні боєприпаси для нанесення максимальних втрат живій силі противника, яка опинилася на відкритій місцевості без прикриття броні.
Кадри з ураження російських окупантів та техніки показала на відео 43 окрема механізована бригада.
"Дії наших захисників демонструють стійкість, професіоналізм та вміння адаптувати тактику і застосовувати різні види озброєння для досягнення результату", - додали в ОСУВ.
Нагадаємо, днями українські воїни завдали удару по логістиці і зв'язку російських окупантів на Куп'янському напрямку. Бійці з підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" знищили 19 вантажівок противника, два склади пально-мастильних матеріалів та один з боєприпасами, а також комплект супутникового зв’язку Starlink.
Також на Харківському напрямку прикордонники з 4-го прикордонного загону успішно застосували FPV-дрони для ураження ворожих цілей. Завдяки точним ударам було знищено один транспортний засіб, міномет, гармату, а також ліквідовано три позиції російських окупантів.
Додамо, що станом на сьогоднішній день втрати російських терористів у живій силі перевищують 950 тисяч. Лише за минулу добу ворог втратив ще:
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