RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Купянск 2.0? Путин поехал ближе к фронту и "захватил" еще два города

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Российский диктатор Владимир Путин в воскресенье, 30 ноября, получил от своих генералов доклады о якобы захвате РФ городов Покровск в Донецкой области и Волчанск в Харьковской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер главы Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.

По его словам, вечером 30 ноября диктатор посетил один из пунктов управления российских войск. Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов с другими командующими российских войск доложили Путину о "захвате" Покровска и Волчанска.

Песков добавил, что командование российской армии доложило главе Кремля и о результатах ведения наступательных действий на других направлениях.

 

Фантазии Путина о захвате украинских городов

Напомним, сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, несмотря на заявления РФ, украинские защитники вычистили из Купянска почти всех оккупантов.

Отметим, 20 ноября Путин заявил, что в Купянске якобы заблокировали "до 15 батальонов ВСУ". При этом Герасимов сообщил об "освобождении" города.

Ранее, 26 октября российские генералы сообщили диктатору о том, что на некоторых направлениях украинские войска якобы "попали в окружение". Среди "окруженных" городов упоминался и Купянск, причем Путин даже хотел пригласить в город "представителей СМИ".

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные в течение последней недели активно уничтожали россиян в Покровске. От врага зачищено более трети города.

Также Сырский заявил, что руководство России распространяет фейки о ситуации в Купянске. По его словам, украинские защитники продолжают зачистку города от остатков оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинПокровскВолчанскВойна в Украине