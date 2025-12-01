Купянск 2.0? Путин поехал ближе к фронту и "захватил" еще два города

Фантазии Путина о захвате украинских городов

Напомним, сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, несмотря на заявления РФ, украинские защитники вычистили из Купянска почти всех оккупантов.

Отметим, 20 ноября Путин заявил, что в Купянске якобы заблокировали "до 15 батальонов ВСУ". При этом Герасимов сообщил об "освобождении" города.

Ранее, 26 октября российские генералы сообщили диктатору о том, что на некоторых направлениях украинские войска якобы "попали в окружение". Среди "окруженных" городов упоминался и Купянск, причем Путин даже хотел пригласить в город "представителей СМИ".

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные в течение последней недели активно уничтожали россиян в Покровске. От врага зачищено более трети города.

Также Сырский заявил, что руководство России распространяет фейки о ситуации в Купянске. По его словам, украинские защитники продолжают зачистку города от остатков оккупантов.