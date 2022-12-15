Кулеба: для России переговоры - это всего лишь дымовая завеса

"Никто не должен вестись на российскую дымовую завесу, когда они с одной стороны говорят о своей открытости к переговорам, а с другой - нажимают на кнопку, посылая больше ракет, больше иранских беспилотников и больше российских войск против Украины. Для России, как я уже сказал, переговоры - это всего лишь дымовая завеса. Мы не видим ни одного признака серьезного отношения к этому", - отметил Кулеба.

Министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил России украинскую "формулу мира", и в ней переговоры - это последний шаг. Сам же процесс завершения войны должен начаться с полного вывода войск России с территории нашей страны и других вопросов, которые должны быть решены в этом контексте.