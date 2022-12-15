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Кулеба: для России переговоры - это всего лишь дымовая завеса

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Все заявления россиян о якобы готовности к мирным переговорам с Украиной являются дымовой завесой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью CNN.

"Никто не должен вестись на российскую дымовую завесу, когда они с одной стороны говорят о своей открытости к переговорам, а с другой - нажимают на кнопку, посылая больше ракет, больше иранских беспилотников и больше российских войск против Украины. Для России, как я уже сказал, переговоры - это всего лишь дымовая завеса. Мы не видим ни одного признака серьезного отношения к этому", - отметил Кулеба.

Министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил России украинскую "формулу мира", и в ней переговоры - это последний шаг. Сам же процесс завершения войны должен начаться с полного вывода войск России с территории нашей страны и других вопросов, которые должны быть решены в этом контексте.

Напомним, ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков цинично заявил, что переговоры с Украиной невозможны из-за позиции власти нашей страны.

Также мы писали, что, по словам премьер-министр Латвии Кришьяниса Кариньша, временное перемирие Украины с РФ пойдет на пользу стране-агрессору, после чего она усилит свои атаки против Украины.

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Российская ФедерацияДмитрий КулебаМЗСВойна России против Украины