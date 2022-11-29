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В Кремле сделали новое заявление по переговорам с Украиной

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Москва, Вторник 29 ноября 2022 12:03
В Кремле сделали новое заявление по переговорам с Украиной Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Кремле исключают возможность переговоров с Украиной. Там считают, что этому якобы мешает "украинская позиция".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитирует российский Интерфакс.

"Действительно, пока никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков.

По его словам, для мирных переговоров якобы нужна так называемая "политическая воля Украины". Также он снова упомянул "требования России", которые якобы "хорошо известны".

Напомним, что в последнее время в Кремле перешли к открытому шантажу по переговорам с Украиной , там требуют выполнить "требования Москвы" и якобы террористические ракетные атаки по мирным городам закончатся.

На что у Украины жесткая позиция. Никаких переговоров с нынешним руководством РФ и призывы к мировому сообществу признать Россию страной-террористом и оказать еще большую помощь украинцам.

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