Прекращение огня пойдет на пользу РФ, а затем она усилит атаки на Украину, - премьер Латвии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что прекращение огня пойдет на пользу России, после чего она усилит свои атаки против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

"На данный момент мир или прекращение огня были бы в пользу России", - сказал Кариньш, добавив, что э то дало бы Москве время перегруппироваться и продолжить атаки на Украину еще более жестокими способами.