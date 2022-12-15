Прекращение огня пойдет на пользу РФ, а затем она усилит атаки на Украину, - премьер Латвии
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что прекращение огня пойдет на пользу России, после чего она усилит свои атаки против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
"На данный момент мир или прекращение огня были бы в пользу России", - сказал Кариньш, добавив, что это дало бы Москве время перегруппироваться и продолжить атаки на Украину еще более жестокими способами.
Кроме того, латвийский премьер призвал европейских коллег быстро принять решение о новых санкциях против России.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сейчас ищет возможности добиться "короткого перемирия". Враг хочет восстановить силы, поэтому таким путем завершить эту войну не удастся.
Также в Офисе президента объясняли, что переговоры с Россией невыгодны как Украине, так и Европе поскольку временное перемирие будет означать следующий этап войны через некоторое время.
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