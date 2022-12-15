Кулеба: для Росії переговори - це лише димова завіса

"Ніхто не повинен вестися на російську димову завісу, коли вони з одного боку говорять про свою відкритість до переговорів, а з іншого - натискають на кнопку, посилаючи більше ракет, більше іранських безпілотників і більше російських військ проти України. Для Росії, як я вже сказав, переговори - це лише димова завіса. Ми не бачимо жодної ознаки серйозного ставлення до цього", - зазначив Кулеба.

Міністр нагадав, що президент України Володимир Зеленський запропонував Росії українську "формулу світу", і в ній переговори – це останній крок. Сам процес завершення війни має розпочатися з повного виведення військ Росії з території нашої країни та інших питань, які мають бути вирішені в цьому контексті.