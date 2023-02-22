У Кулебы спрогнозировали, когда решится вопрос о передаче Украине самолетов
Вопрос о передаче Украине западных боевых самолетов, вероятно, будет решен в следующие месяцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Министерства иностранных дел Андрея Мельника в интервью "Украинской правде".
"Я могу дать прогноз. Думаю, что мы в течение следующих месяцев этот вопрос (самолетов - ред.) решим. Здесь речь идет не только о военных моментах и обучении пилотов, здесь сугубо практические моменты должны быть учтены, а также есть некоторые деликатные внутриполитические вопросы, как с ракетами большей дальности", - заявил Мельник.
По его словам, сейчас важно подготовить жителей в этих государствах, которые потенциально могут передать Украине самолеты, чтобы обычные люди поддержали возможные решения о поставках.
"Я очень верю, что это вопрос очень быстрого времени. Мы говорим не о неделях, конечно, но о месяцах", - добавил чиновник.
Напомним, ранее глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявлял, что время для передачи Украине истребителей уже наступает.
Также мы писали, что, по словам руководителя ОП Андрея Ермака, Британия может стать первой страной, которая передаст Украине истребители.
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