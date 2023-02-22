У Кулеби спрогнозували, коли вирішиться питання про передачу Україні літаків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Міністерства закордонних справ Андрія Мельника в інтерв'ю " Українській правді ".

"Я можу дати прогноз. Думаю, що ми протягом наступних місяців це питання (літаків - ред.) вирішимо. Тут йдеться не тільки про військові моменти та навчання пілотів, тут суто практичні моменти мають бути враховані, а також є деякі делікатні внутрішньополітичні питання, як з ракетами більшої дальності", - заявив Мельник.

За його словами, зараз важливо підготувати мешканців у цих державах, які потенційно можуть передати Україні літаки, аби звичайні люди підтримали можливі рішення щодо постачання.

"Я дуже вірю, що це питання дуже швидкого часу. Ми говоримо не про тижні, звичайно, але про місяці", - додав чиновник.