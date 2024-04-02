В НАТО предлагают создать пятилетний фонд для Украины на 100 млрд долларов, - Bloomberg

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд взносов союзников на сумму 100 млрд долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, подписанного лидерами стран-членов Альянса на саммите в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам собеседника Bloomberg, члены Альянса все еще обсуждают предложение Столтенберга и механизмы распределения взносов, в частности, учитывать ли двустороннюю помощь Украине в общей сумме.

Источники предполагают, что предложение, которое требует одобрения 32 стран-членов Альянса, скорее всего, будет изменено до того, как союзники согласятся на него.

В рамках пакета НАТО также может взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США Контактной группы обороны Украины, координирующей поставки оружия в Украину з около 50 стран. Такой шаг может оградить эту структуру от любых политических изменений, которые могут произойти после выборов президента США в ноябре.

Отмечается, что если союзники поддержат предложение Столтенберга, это означает переход НАТО к более активной роли в помощи Украине и изменение модели поведения военного альянса, который ранее дистанцировался от этих усилий, чтобы избежать потенциального втягивания в войну с Россией.

В то же время закрепление поддержки со стороны НАТО может свидетельствовать о долгосрочной приверженности союзников к Украине в то время, когда Владимир Путин делает ставку на то, что он может пережить союзников Киева - тем более что члены Альянса вряд ли пришлют Украине официальное приглашение присоединиться к НАТО, когда лидеры стран-членов Альянса соберутся в начале июля в Вашингтоне.

Поддержка Украины со стороны НАТО