В НАТО предлагают создать пятилетний фонд для Украины на 100 млрд долларов, - Bloomberg
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд взносов союзников на сумму 100 млрд долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, подписанного лидерами стран-членов Альянса на саммите в Вашингтоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам собеседника Bloomberg, члены Альянса все еще обсуждают предложение Столтенберга и механизмы распределения взносов, в частности, учитывать ли двустороннюю помощь Украине в общей сумме.
Источники предполагают, что предложение, которое требует одобрения 32 стран-членов Альянса, скорее всего, будет изменено до того, как союзники согласятся на него.
В рамках пакета НАТО также может взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США Контактной группы обороны Украины, координирующей поставки оружия в Украину з около 50 стран. Такой шаг может оградить эту структуру от любых политических изменений, которые могут произойти после выборов президента США в ноябре.
Отмечается, что если союзники поддержат предложение Столтенберга, это означает переход НАТО к более активной роли в помощи Украине и изменение модели поведения военного альянса, который ранее дистанцировался от этих усилий, чтобы избежать потенциального втягивания в войну с Россией.
В то же время закрепление поддержки со стороны НАТО может свидетельствовать о долгосрочной приверженности союзников к Украине в то время, когда Владимир Путин делает ставку на то, что он может пережить союзников Киева - тем более что члены Альянса вряд ли пришлют Украине официальное приглашение присоединиться к НАТО, когда лидеры стран-членов Альянса соберутся в начале июля в Вашингтоне.
Поддержка Украины со стороны НАТО
Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на поле боя в Украине продолжает оставаться сложная ситуация. По его словам, союзники по НАТО передают 99% всей военной помощи.
Позже глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина еще может добиться успеха в своей борьбе против России. Однако партнеры должны увеличить свою помощь.
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