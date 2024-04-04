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Писториус: Германия открыта для фонда НАТО-Украина, но есть условия

Четверг 04 апреля 2024 15:31
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Писториус: Германия открыта для фонда НАТО-Украина, но есть условия Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Предложение генерального секретаря Йенса Столтенберга по созданию фонда НАТО для военной помощи Украине "достойно внимания".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса, которого цитирует Tagesschau.

Как отметил Писториус, все, что помогает Украине, имеет смысл.

В то же время он отметил важность избежания дублирования обязанностей. В частности необходимо учитывать национальные взносы, которые уже сделаны Украине.

Поддержка Украины со стороны НАТО

Недавно западные СМИ заявили, что Контактная группа по обороне Украины может быть передана под контроль НАТО. Окончательное решение хотят принять на саммите лидеров НАТО, запланированном на июль этого года. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу этой инициативы.

Министры иностранных дел НАТО также поднимали вопрос о долгосрочной поддержке Украины, в том числе и о предложении о пятилетнем фонде в 100 млрд евро. Пока неизвестно, будет ли принята цифра в 100 млрд евро и как именно будет происходить финансирование.

В то же время, соответствующее решение требует консенсуса среди всех членов НАТО. По словам главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Варшава поддерживает соответствующий план. Между тем, его немецкая коллега Анналена Бербок имеет скептическое отношение к плану и также высказалась относительно "дублирования".

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