Польша поддержала идею генсека НАТО создать военный фонд для Украины на 100 млрд евро
Польша поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга создать пятилетний фонд для военной помощи Украины на 100 млрд евро.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радек Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Мы поддерживаем усилия генерального секретаря", - сказал Сикорский журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о фонде на 100 млрд евро.
Встреча глав МИД стран НАТО
Министры иностранных дел НАТО обсуждают, как поставить военную поддержку Украины на долгосрочную основу, включая предложение о пятилетнем фонде в 100 млрд евро.
Планы обсуждаются в ходе двухдневной встречи в Брюсселе, посвященной 75-летию основания Организации Североатлантического договора и подготовке к июльскому саммиту лидеров альянса в Вашингтоне.
"Нам необходимо изменить динамику нашей поддержки. Мы должны обеспечить Украине надежную и предсказуемую помощь в области безопасности на долгосрочную перспективу, чтобы мы меньше полагались на добровольные взносы и больше на обязательства НАТО. Меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обязательства",- заявил Столтенберг по прибытии на встречу в Брюсселе.
Он отказался подтвердить объемы финансирования и сказал, что цель состоит в том, чтобы решение было принято на июльском саммите.
Пока неясно, будет ли принята цифра в 100 млрд евро и как она будет финансироваться. Решения НАТО требуют консенсуса среди ее 32 членов.
Напомним, по данным Bloomberg, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд на сумму 100 млрд евро для военной помощи Украине.