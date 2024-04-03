Польша поддержала идею генсека НАТО создать военный фонд для Украины на 100 млрд евро

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радек Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы поддерживаем усилия генерального секретаря", - сказал Сикорский журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о фонде на 100 млрд евро.

Встреча глав МИД стран НАТО

Министры иностранных дел НАТО обсуждают, как поставить военную поддержку Украины на долгосрочную основу, включая предложение о пятилетнем фонде в 100 млрд евро.

Планы обсуждаются в ходе двухдневной встречи в Брюсселе, посвященной 75-летию основания Организации Североатлантического договора и подготовке к июльскому саммиту лидеров альянса в Вашингтоне.

"Нам необходимо изменить динамику нашей поддержки. Мы должны обеспечить Украине надежную и предсказуемую помощь в области безопасности на долгосрочную перспективу, чтобы мы меньше полагались на добровольные взносы и больше на обязательства НАТО. Меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обязательства",- заявил Столтенберг по прибытии на встречу в Брюсселе.

Он отказался подтвердить объемы финансирования и сказал, что цель состоит в том, чтобы решение было принято на июльском саммите.

Пока неясно, будет ли принята цифра в 100 млрд евро и как она будет финансироваться. Решения НАТО требуют консенсуса среди ее 32 членов.