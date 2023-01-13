Британия в понедельник объявит о передаче Украине танков Challenger 2, - СМИ
В понедельник, 16 января, Великобритания объявит о предоставлении Украине танков Challenger 2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Официальное объявление (о передаче танков Украине, - ред.) ожидается в понедельник", - говорится в сообщении.
По сведениям украинских источников издания, Великобритания уже приняла положительное решение по передаче танков, поскольку давление на Берлин усиливается в преддверии встречи западных министров обороны в следующую пятницу.
"Горстка танков Challenger 2, взятых из имеющегося у Великобритании парка из 227 единиц, сама по себе не принесет большой разницы на поле боя, но это будет первый случай, когда западная страна согласилась отправить Украине свою тяжелую бронетехнику", - отмечает издание.
Ранее сообщалось, что Британия обсуждает передачу Украине танков Challenger 2.
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