Кулеба об уничтожении Польшей российских ракет: не приведет к участию НАТО в войне

Уничтожение Польшей российских ракет и дронов, которые летят в ее сторону, не приведет к участию НАТО в войне. Украина нуждается в поддержке стран НАТО в этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Politico.

Кулеба отметил, что сегодня на встрече министров иностранных дел европейских стран будет просить об использовании возможностей противовоздушной обороны в странах ЕС, в частности Польши, для защиты части воздушного пространства Украины.

"Я не подвергаю сомнению готовность Польши создавать защитные механизмы, они не могут это сделать самостоятельно. Нам нужны партнеры, чтобы поддержать их в этом", - сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что система противовоздушной обороны Польши интегрирована с системой НАТО.

Кулеба подчеркнул, что аргумент о якобы присоединении НАТО к войне, если Польша будет сбивать российские ракеты или дроны, - недействителен.

"Вы не вступаете в войну, сбивая ракету или беспилотник, который летит в вашем направлении и может фактически нанести вред вашей собственной территории", - заявил министр.