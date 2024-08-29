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Кулеба про збиття Польщею російських ракет: не призведе до участі НАТО у війні

Брюссель, Четвер 29 серпня 2024 11:57
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Кулеба про збиття Польщею російських ракет: не призведе до участі НАТО у війні Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Збиття Польщею російських ракет та дронів, які летять в її бік, не призведе до участі НАТО у війні. Україна потребує підтримки країн НАТО у цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю Politico.

Кулеба зазначив, що сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн проситиме про використання можливостей протиповітряної оборони в країнах ЄС, зокрема Польщі, для захисту частини повітряного простору України.

"Я не ставлю під сумнів готовність Польщі створювати захисні механізми, вони не можуть це зробити самостійно. Нам потрібні партнери, щоб підтримати їх у цьому", - сказав глава МЗС.

Він наголосив, що система протиповітряної оборони Польщі інтегрована з системою НАТО.

Кулеба наголосив, що аргумент про нібито приєднання НАТО до війни, якщо Польща буде збивати російські ракети чи дрони, - недійсний.

"Ви не вступаєте у війну, збиваючи ракету чи безпілотник, який летить у вашому напрямку і може фактично завдати шкоди вашій власній території", - заявив міністр.

Ідея про збиття Польщею російських ракет над Україною

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна та Польща працюють над механізмом для того, що польська протиповітряна оборона могла збивати ракети та безпілотник РФ над Україною.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначав, що Польща буде консультуватися щодо цього питання з союзниками НАТО перед ухваленням відповідного рішення.

Чи може Польща збивати російські ракети над Україною - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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