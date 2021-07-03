Прикордонники про закриття Білоруссю кордону з Україною: нема жодних ознак

Білорусь заявила про закриття кордону з Україною. Однак Державна прикордонна служба заявила, що немає жодних ознак закриття.

Вказано, що вчора ввечері оперативні чергові Житомирського та Чернігівського прикордонних загонів отримали інформацію від чергових суміжних органів охорони кордону Білорусі, що вони з 20:00 п'ятниці, 2 липня, перейшли на посилену охорону кордону.

"Варто наголосити, що таке посилення - це звична практика під час святкування різних визначних дат, а сьогодні в Білорусі відзначають День республіки. Минулої доби на в’їзд в Україну з Білорусі пропущено майже 2000 осіб, а у зворотному напрямку - понад 1700 осіб", - інформують українські прикордонники.

Підкреслюється, що ці показники вищі ніж середньодобові за минулий місяць, що, ймовірно, пов’язано з вихідними.

"Сьогодні також спостерігається доволі ритмічний рух через пункти пропуску на цій ділянці. У пропускних операція жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону, не спостерігається", - сказано у повідомленні.