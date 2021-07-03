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Прикордонники про закриття Білоруссю кордону з Україною: нема жодних ознак

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Білорусь, Субота 03 липня 2021 13:22
Прикордонники про закриття Білоруссю кордону з Україною: нема жодних ознак Фото: українські прикордонники не фіксують жодних ознак закриття Білоруссю кордону з нашою державою (dpsu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Білорусь заявила про закриття кордону з Україною. Однак Державна прикордонна служба заявила, що немає жодних ознак закриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Вказано, що вчора ввечері оперативні чергові Житомирського та Чернігівського прикордонних загонів отримали інформацію від чергових суміжних органів охорони кордону Білорусі, що вони з 20:00 п'ятниці, 2 липня, перейшли на посилену охорону кордону.

"Варто наголосити, що таке посилення - це звична практика під час святкування різних визначних дат, а сьогодні в Білорусі відзначають День республіки. Минулої доби на в’їзд в Україну з Білорусі пропущено майже 2000 осіб, а у зворотному напрямку - понад 1700 осіб", - інформують українські прикордонники.

Підкреслюється, що ці показники вищі ніж середньодобові за минулий місяць, що, ймовірно, пов’язано з вихідними.

"Сьогодні також спостерігається доволі ритмічний рух через пункти пропуску на цій ділянці. У пропускних операція жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону, не спостерігається", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 2 липня Олександр Лукашенко заявив, що доручив білоруським прикордонникам повністю закрити кордон з Україною. Своє рішення він пояснив нібито потоком зброї з України в Білорусь.

Він також оголосив про те, що на території Білорусі нібито виявили "сплячі терористичні осередки", які називалися"загонами самооборони". До цих осередків, за словами Лукашенка, причетні Україна, Німеччина, США, Польща і Литва.

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Прикордонники про закриття Білоруссю кордону з Україною: нема жодних ознак
Прикордонники про закриття Білоруссю кордону з Україною: нема жодних ознак
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