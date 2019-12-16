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Кулеба і заступник держсекретаря США обговорили подальші кроки після нормандського саміту

Новини » Політика     16.12.2019 - 20:18
Кулеба і заступник держсекретаря США обговорили подальші кроки після нормандського саміту
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

США відзначили непохитну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба та заступник державного секретаря США Девід Гейл обговорили подальші кроки після зустрічі в нормандському форматі, яка відбулася 9 грудня в Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Державного департаменту США.

Як повідомляється, в ході зустрічі сторони обговорили подальші кроки після саміту в нормандському форматі, а також "важливість подальшого прогресу в порядку денному реформ для забезпечення успіху України".

Крім того, заступник держсекретаря Хейл зазначив непохитну підтримку Сполучених Штатів територіальної цілісності і суверенітету України в умовах тривалої російської агресії.

Нагадаємо, 10 грудня посольство США в Україні відзначило важливий прогрес після нормандської зустрічі в Парижі. Американські дипломати привітали Україну з успішною зустріччю, яка відновила участь глав держав у мирному процесі. При цьому Сполучені Штати закликали Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використовувати цю можливість для світу.

Крім того, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що процес врегулювання на Донбасі не буде швидким, зараз зберігається висока ймовірність зриву домовленостей на будь-якому етапі.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиНормандський форматДмитро Кулеба
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