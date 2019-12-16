ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кулеба и замгоссекретаря США обсудили дальнейшие шаги после нормандского саммита

Новости » Политика     16.12.2019 - 20:18
Кулеба и замгоссекретаря США обсудили дальнейшие шаги после нормандского саммита
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

США отметили непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины

Вице премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба и заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл обсудили дальнейшие шаги после встречи в нормандском формате, которая состоялась 9 декабря в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

Как сообщается, в ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги после саммита в нормандском формате, а также "важность дальнейшего прогресса в повестке дня реформ для обеспечения успеха Украины".

Кроме того, заместитель госсекретаря Хейл отметил непоколебимую поддержку Соединенных Штатов территориальной целостности и суверенитета Украины в условиях длительной российской агрессии.

Напомним, 10 декабря посольство США в Украине отметило важный прогресс после нормандской встречи в Париже. Американские дипломаты поздравили Украину с успешной встречей, которая возобновила участие глав государств в мирном процессе. При этом Соединенные Штаты призвали Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира.

Кроме того, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования на Донбассе не будет быстрым, сейчас сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе.

В Великобритании назвали амбициозной торговую сделку с США В МИД отреагировали на информацию о привлечении "ЛДНР" к нормандским переговорам
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДмитрий КулебаНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь