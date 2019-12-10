Кабмін оскаржив рішення суду по Зіньківській нафтогазовій площі

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Суд задовольнив скарги органів виконавчої влади

Шостий апеляційний адміністративний суд 9 грудня скасував рішення, винесене Окружним адмінсудом Києва, і задовольнив скарги органів виконавчої влади в справі щодо оскарження умов конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції (УРП) вуглеводнів, які видобуватимуться на Зіньківській нафтогазовій площі. Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Наголошується, що апеляції подавали Кабінет міністрів України і Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища, а також переможці конкурсу.

Судом першої інстанції було скасовано пункт конкурсних умов, яким дозволяється участь у конкурсі спеціально створених юридичних осіб (SPE), з обов'язковим наданням гарантій виконання умов УРП від материнських компаній.

Через це виникав прецедент, який міг дозволити переглянути рішення про переможців на інших восьми ділянках у рамках конкурсу УРП, що ставило під загрозу діючі, майбутні і ті, що відбулись, конкурси УРП в Україні. Позов в суд до Кабміну та Міністерства енергетики і навколишнього середовища подавала компанія "Укрнафтобуріння".

На думку експертів, виходити на конкурси УРП зі спеціально створеною для проекту компанією (SPE) – це загальноприйнята міжнародна нафтогазова практика. Заборона в Україні на подібну практику відлякає міжнародних інвесторів.

Як відомо, з SPE у конкурсі УРП брали участь більшість компаній: "Західнадрасервіс" - ТОВ "ВЕЛЛ КО", Sigma Bleyzer і Aspect Energy - Ukrainian Energy LLC, Vermilion Ukraine Exploration B. V., ТОВ "ГеоАльянс Партнерство" - Geo Alliance Partnership B. V., а також ДТЕК в особі Oil&Gas Overseas Trading B. V. і "Нафтогазексплуатація". SPE в Україні раніше створювали найбільші міжнародні компанії, такі як Shell, Exxon Mobil, Nafta.

Нагадаємо, 1 липня Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції затвердила переможців конкурсу на розробку 9 нафтогазоносних площ. Переможцями наймасштабнішого в історії України конкурсу залучення інвесторів на підставі УРП були обрані 7 заявок: "Укргазвидобування" - по двох лотах самостійно (Бузовська, Берестянська) і ще по двох у партнерстві з канадською Vermilion Energy (Балаклійська, Іванківська), ТОВ "Енерджі Юкрейн", за якою стоїть американська Aspect Energy (Варвинська), "Укрнафтобуріння" (Русанівська), Geo Alliance (Софіївська), ТОВ "Велл До" нафтодобувника "Західнадрасервіс" (Угнівська), "Ойл енд гез оверсіз тредінг Бі.Ві." і ТОВ "Нафтогазексплуатація", що входять у ДТЕК, (Зіньковська).

Роман Опімах, який займав у той час пост виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній України, (зараз голова Держгеонадра) повідомляв, що з моменту укладення угоди з урядом нафтогазові компанії будуть зобов'язані протягом 5 років інвестувати понад 430 млн доларів на проведення сейсмічних робіт (зокрема 3D на площі 3700 кв. км) і пробурити 39 розвідувальних свердловин, паралельно працюючи над відновленням законсервованих об'єктів для якнайшвидшого отримання газу. Уряд, ділові кола та міжнародне співтовариство оцінили конкурс, що відбувся, як конкурентний і прозорий.