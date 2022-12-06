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Кулеба призвал Германию снять табу на поставку Украине танков Leopard 2 и ПВО Patriot

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина призывает Германию передать танки Leopard 2, системы противовоздушной обороны Patriot и БМП Marder, продемонстрировав тем самым свое лидерство среди стран-партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу на брифинге.

По его словам, украинские дипломаты продолжают вести переговоры с Германией о передаче Украине танков Leopard 2 и системы ПВО Patriot.

Кулеба добавил, что Германия уже продемонстрировала лидерство в передачи систем противоракетной обороны Iris-T и другого важного вооружения.

"Мы рассчитываем на лидерство и в передаче Patriot, танков Leopard 2 и БМП Marder. Не может быть никаких табу в вопросах помощи Украине оружием для защиты всей Европы от вооруженной агрессии РФ", - сказал он.

Министр также призвал союзников усилить военную поддержку Украины. Так, в настоящее время особенно важной является помощь в защите от вражеских ракетных обстрелов.

"Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Пора закрыть небо над Украиной, сделать это с помощью систем ПВО, которые должны поступить в Украину в достаточном количестве", - добавил Кулеба.

Напомним, Германия отказывается передавать Украине боевые танки. Среди причин то, что ни одна страна НАТО пока не решилась на такой шаг, и то, что обучение украинских военных займет длительный период времени.

Канцлер Олаф Шольц отметил, что Германия не отправляет танки Украине, поскольку боится эскалации конфликта между Россией и НАТО.

Кроме того, Кулеба сообщал, что правительство начало переговоры с Германией по предоставлению систем ПВО Patriot.

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Дмитрий КулебаМЗСПВО