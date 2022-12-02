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Украина начала переговоры с Германией о предоставлении систем Patriot, - Кулеба

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Лодзь, Пятница 02 декабря 2022 14:27
Украина начала переговоры с Германией о предоставлении систем Patriot, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина начала переговоры с Германией о предоставлении систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу в комментарии для Polsat News.

Министр отметил, что Украина полностью поддерживает идею Польши о размещении Patriot на западе нашей страны. По его словам, это самый лучший способ защитить не только Украину, но и Польшу, и другие страны Европы и НАТО.

"Мы начали переговоры с Германией по этому вопросу. Мы поднимали эти вопросы перед США, поскольку они владеют технологией Patriot. Я также использую министерские встречи НАТО и ОБСЕ, чтобы поговорить со всеми, кто может помочь нам принять положительное решение по поставкам Patriot в Украину" , - сказал Кулеба.

Глава МИД также прокомментировал опасения некоторых немецких политиков. Он заявил, что Германия уже передала Украине технику, помогающую уничтожать российские войска. В то же время система Patriot не является летальным оружием, она защитит украинцев от ракет.

Германия опровергает

В Минобороны Германии заявили, что правительство не ведет переговоры с Украиной о поставках или размещении систем ПВО Patriot.

"Мне неизвестно о каких-либо переговорах с Украиной", - сказал спикер министерства.

Он объяснил, что глава Минобороны Кристине Ламбрехт предлагает разместить, а не передать Польше система Patriot. Однако руководить ими будут немецкие военные.

Напомним, Минобороны Германии представит правительству предложение о размещении системы ПВО Patriot в Украине.

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Дмитрий Кулеба МЗС ПВО
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