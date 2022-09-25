Шольц объяснил, почему Германия не отправляет танки Украине
Германия не отправляет танки Украине, поскольку боится эскалации конфликта между Россией и НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью канцлера ФРГ Олафа Шольца изданию The Times.
"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину, - сказал он. - Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой".
По словам Шольца, Германия "действительно много делает" для помощи Украине.
"Мы поставили украинцам огромную массу очень эффективного оружия", - сказал он.
The Times отмечает, что Шольц, безусловно, прошел долгий путь с тех пор, как накануне российского вторжения его правительство предложило Украине 5 тысяч касок и полевой госпиталь. Но, как добавляет издание, потребовались месяцы и угроза парламентского голосования, прежде чем он одобрил любые поставки тяжелого вооружения.
Как сообщалось, на пленарном заседании Бундестага снова отложили голосование по предложению о немедленной передаче украинской армии немецких танков Leopard, передав проект документа на рассмотрение комитетам.
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