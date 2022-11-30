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Кулеба призвал Германию как можно скорее передать Украине ПВО Patriot

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Германии необходимо в ближайшее время передать Украине системы ПВО Patriot для защиты инфраструктуры и мирных жителей от российских атак.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе выступления на саммите НАТО в Бухаресте.

"Послание простое: дайте Patriot как можно скорее, потому что это та система, которая нужна Украине для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры", - подчеркнул министр.

Он отметил, что Patriot является оборонительным оружием и если Польша, которой планировали передать эти установки, не имеет ничего против таких поставок, то "решение для немецкого правительства очевидно".

"Мы готовы принять их; мы готовы эксплуатировать их самым безопасным и эффективным образом. И еще раз хочу повторить, что это чисто оборонительное оружие. Мы будем работать с правительством Германии по этому конкретному вопросу", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Германия согласилась передать Польше системы ПВО Patriot для того, чтобы разместить их возле границы с Украиной.

Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак к Берлину с просьбой передать ПВО Украине, но глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что ЗРК предназначены только для стран-членов Альянса и поставки в Украину требуют дополнительных обсуждений.

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