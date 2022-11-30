Кулеба призвал Германию как можно скорее передать Украине ПВО Patriot

Германии необходимо в ближайшее время передать Украине системы ПВО Patriot для защиты инфраструктуры и мирных жителей от российских атак.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе выступления на саммите НАТО в Бухаресте.

"Послание простое: дайте Patriot как можно скорее, потому что это та система, которая нужна Украине для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры", - подчеркнул министр.

Он отметил, что Patriot является оборонительным оружием и если Польша, которой планировали передать эти установки, не имеет ничего против таких поставок, то "решение для немецкого правительства очевидно".

"Мы готовы принять их; мы готовы эксплуатировать их самым безопасным и эффективным образом. И еще раз хочу повторить, что это чисто оборонительное оружие. Мы будем работать с правительством Германии по этому конкретному вопросу", - добавил Кулеба.