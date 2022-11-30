Кулеба закликав Німеччину якнайшвидше передати Україні ППО Patriot

Німеччині необхідно найближчим часом передати Україні системи ППО Patriot для захисту інфраструктури та мирних жителів від російських атак.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час виступу на саміті НАТО в Бухаресті.
"Послання просте: дайте Patriot якнайшвидше, тому що це та система, яка потрібна Україні для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури", - наголосив міністр.
Він зазначив, що Patriot є оборонною зброєю і якщо Польща, якій планували передати ці установки, не має нічого проти таких поставок, то "рішення для німецького уряду очевидне".
"Ми готові прийняти їх; ми готові експлуатувати їх найбезпечнішим і найефективнішим чином. І ще раз хочу повторити, що це суто оборонна зброя. Ми працюватимемо з урядом Німеччини з цього конкретного питання", - додав Кулеба.
Нагадаємо, що раніше Німеччина погодилася передати Польщі системи ППО Patriot для того, щоб розмістити їх біля кордону з Україною.
Пізніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак до Берліна з проханням передати ППО Україні, але голова Міноборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що ЗРК призначені лише для країн-членів Альянсу і постачання в Україну вимагають додаткових обговорень.
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