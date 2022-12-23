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Кулеба о вступлении Украины в НАТО: Не слушайте тех, кто разглагольствует о невозможности

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Киев, Пятница 23 декабря 2022 22:40
Кулеба о вступлении Украины в НАТО: Не слушайте тех, кто разглагольствует о невозможности Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Дмитрий Левицкий

Украина становится сильнейшей военной мощью восточного фланга НАТО и, преодолев российскую агрессию, станет участником альянса на в корне других условиях, чем было между 2008 и 2022 годами.

Об этом на Конференции послов Украины заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Если, откровенно, раньше мы очень нуждались в вступлении в НАТО именно для того, чтобы на нас не напала Россия. Тогда Москва запугала союзников и нам отказали в защите. Но сейчас ситуация коренным образом другая. При весомой поддержке тех самых союзников, но теперь это именно наша армия, которая бьет агрессора. Преодолев российскую угрозу не только для себя, но и для евроатлантического пространства, мы станем участником коллективной безопасности на в корне других условиях, чем это могло произойти между 2008 и 2022 годами", - сказал глава МИД.

Министр подчеркнул, что Украина будет уже "не бедной родственницей", спрятанной под крыло пятой статьи НАТО. Украина, по его словам, уже крепкая военная мощь, которая фундаментально меняет военный баланс в регионе и выступает донором безопасности для НАТО.

"А сегодня не слушайте тех, кто разглагольствует о невозможности членства Украины в НАТО. Мы это уже проходили. Если мы хорошо сделаем свою работу, завтра они же будут петь осанну евроатлантической Украине", - отметил Кулеба.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в членстве Украины в НАТО, потому что это, по его мнению, не понравится России.

Кроме того, американские СМИ писали, что страны НАТО якобы уходят от темы возможного членства Украины в Альянсе.

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НАТО Дмитрий Кулеба
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