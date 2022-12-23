Кулеба о вступлении Украины в НАТО: Не слушайте тех, кто разглагольствует о невозможности

Украина становится сильнейшей военной мощью восточного фланга НАТО и, преодолев российскую агрессию, станет участником альянса на в корне других условиях, чем было между 2008 и 2022 годами.

"Если, откровенно, раньше мы очень нуждались в вступлении в НАТО именно для того, чтобы на нас не напала Россия. Тогда Москва запугала союзников и нам отказали в защите. Но сейчас ситуация коренным образом другая. При весомой поддержке тех самых союзников, но теперь это именно наша армия, которая бьет агрессора. Преодолев российскую угрозу не только для себя, но и для евроатлантического пространства, мы станем участником коллективной безопасности на в корне других условиях, чем это могло произойти между 2008 и 2022 годами", - сказал глава МИД.

Министр подчеркнул, что Украина будет уже "не бедной родственницей", спрятанной под крыло пятой статьи НАТО. Украина, по его словам, уже крепкая военная мощь, которая фундаментально меняет военный баланс в регионе и выступает донором безопасности для НАТО.

"А сегодня не слушайте тех, кто разглагольствует о невозможности членства Украины в НАТО. Мы это уже проходили. Если мы хорошо сделаем свою работу, завтра они же будут петь осанну евроатлантической Украине", - отметил Кулеба.