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Макрон назвал вступление Украины в НАТО маловероятным из-за "позиции России"

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Париж, Четверг 22 декабря 2022 11:30
Макрон назвал вступление Украины в НАТО маловероятным из-за "позиции России" Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Вступление Украины в НАТО маловероятно. Украине необходимы гарантии безопасности в процессе решения для завершения войны, но в них также нуждается и Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует Le Figaro .

По словам Макрона, вступление Украины в Североатлантический альянс в Кремле будет рассматриваться "как конфронтация".

"С этой Россией такое трудно представить… Но вступит ли Украина в НАТО - что не является наиболее вероятным сценарием - или нет, ей нужно предоставить гарантии безопасности, тем более что она испытала агрессию со стороны России", - заявил Макрон.

Также французский лидер выступил за необходимость предоставления "гарантий безопасности" России по завершении войны.

"В конце потребуется всем садиться за стол переговоров… И я не хочу, чтобы в будущем переговоры вели только Китай и Турция", - добавил Макрон, имея в виду, в частности, посредническую роль турецкой дипломатии.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон уже заявлял о необходимости "гарантий безопасности" для России, однако не уточнил, каким образом ей должны обеспечить безопасность.

На заявление президента Франции отреагировали и международные партнеры. В Германии предложение назвали по меньшей мере странным, а в Финляндии заявили о невозможности таких предположений и напомнили, что именно Кремль игнорирует международный порядок и захватывает чужие территории.

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