Страны НАТО избегают темы возможного членства Украины в Альянсе, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание отмечает, что многие представители стран-членов Альянса не хотят затрагивать тему вступления Украины в НАТО. Даже когда на них идет давление, политики отвечают заученными и краткими фразами.

После того, как в сентябре Украина призвала ускорить процесс вступления в военный альянс, НАТО публично повторила тезисы о своей политике открытых дверей, однако конкретного ответа не было.

Кроме того, на прошлой неделе во время встречи министров иностранных дел НАТО их заключительное заявление указывало на расплывчатое обещание 2008 года о том, что Украина когда-нибудь присоединится к Альянсу.

Такой линии Запад придерживается по нескольким причинам. В частности, как пишет издание, в НАТО существуют разногласия по поводу того, как и когда Украина должна вступить в военный блок. Также крупные европейские столицы "не хотят провоцировать Кремль, зная сверхчувствительности России к вопросу расширения НАТО на восток".

“Некоторые очень хорошие друзья Украины больше боятся положительного ответа на заявку Украины на членство в НАТО, чем предоставления Украине самого современного оружия”, - цитирует Politico министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Издание подчеркивает, что неясно, захотят ли западные партнеры Украины когда-либо предоставлять ей какие-либо гарантии или что-то, кроме 5-й статьи НАТО о коллективной обороне, что поможет сдержать Россию в будущем.

Тем временем директор Международного института стратегических исследований Макс Бергманн считает, что если Украина застрянет в тупике военного конфликта, то членства НАТО для нее не будет.

"Однако если Киев вернет территорию и примет свои границы - какими бы они ни были, включая Крым или без него, - тогда все может измениться очень быстро", - отметил он.