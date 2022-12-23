ua ru
Пт, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба про вступ України в НАТО: Не слухайте тих, хто просторікує про неможливість

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 23 грудня 2022 22:40
Кулеба про вступ України в НАТО: Не слухайте тих, хто просторікує про неможливість Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Дмитро Левицький

Україна стає найсильнішою військовою потугою східного флангу НАТО і, здолавши російську агресію, стане учасником альянсу на докорінно інших умовах, ніж було в між 2008 та 2022 роками.

Про це на Конференції послів України заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Якщо, відверто, раніше ми конче потребували вступу в НАТО саме для того, щоб на нас не напала Росія. Тоді Москва залякала союзників і нам відмовили у захисті. Але нині ситуація докорінно інша. За вагомої підтримки тих самих союзників, але тепер це саме наша армія, яка б’є агресора. Здолавши російську загрозу не лише для себе, але і для євроатлантичного простору, ми станемо учасником колективної безпеки на докорінно інших умовах, ніж це могло статися між 2008 і 2022 роками", - сказав глава МЗС.

Міністр наголосив, що Україна буде вже "не бідною родичкою", яку сховали під крило п’ятої статті НАТО. Україна, за його словами, вже є міцною військовою потугою, яка фундаментально змінює військовий баланс у регіоні та виступає донором безпеки для НАТО.

"А сьогодні не слухайте тих, хто просторікує про неможливість членства України в НАТО. Ми це вже проходили. Якщо ми добре зробимо свою роботу, завтра вони ж співатимуть осанну євроатлантичній Україні", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон засумнівався у членстві України в НАТО, бо це, на його думку, не сподобається Росії.

Крім того, американські ЗМІ писали, що країни НАТО нібито уникають теми можливого членства України в Альянсі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Дмитро Кулеба
NEWS
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація