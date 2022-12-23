Кулеба про вступ України в НАТО: Не слухайте тих, хто просторікує про неможливість

Україна стає найсильнішою військовою потугою східного флангу НАТО і, здолавши російську агресію, стане учасником альянсу на докорінно інших умовах, ніж було в між 2008 та 2022 роками.

"Якщо, відверто, раніше ми конче потребували вступу в НАТО саме для того, щоб на нас не напала Росія. Тоді Москва залякала союзників і нам відмовили у захисті. Але нині ситуація докорінно інша. За вагомої підтримки тих самих союзників, але тепер це саме наша армія, яка б’є агресора. Здолавши російську загрозу не лише для себе, але і для євроатлантичного простору, ми станемо учасником колективної безпеки на докорінно інших умовах, ніж це могло статися між 2008 і 2022 роками", - сказав глава МЗС.

Міністр наголосив, що Україна буде вже "не бідною родичкою", яку сховали під крило п’ятої статті НАТО. Україна, за його словами, вже є міцною військовою потугою, яка фундаментально змінює військовий баланс у регіоні та виступає донором безпеки для НАТО.

"А сьогодні не слухайте тих, хто просторікує про неможливість членства України в НАТО. Ми це вже проходили. Якщо ми добре зробимо свою роботу, завтра вони ж співатимуть осанну євроатлантичній Україні", - зазначив Кулеба.